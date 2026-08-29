Clamoroso Kessie: no alla Juve, dietro c'è Giuntoli che vuole riportarlo a Bergamo

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Nella giornata di ieri è emerso di come si sia arenata la trattativa che avrebbe dovuto portare Frank Kessie alla Juventus, con il centrocampista ivoriano che - a sorpresa - quando sembrava si potesse definire tutto ha rispedito al mittente la proposta biennale da 4,5 milioni arrivata dalla Continassa. Un futuro, quello di Kessie, che però potrebbe comunque scriversi ancora in Serie A.

L'Atalanta a sorpresa ci prova per Kessie

Come riportato da Sky Sport, sul giocatore si sarebbe fiondata a sorpresa l'Atalanta, intenzionata a riportarlo alla New Balance Arena, lo stadio dove Kessie mosse i suoi primi passi da professionista. Cristiano Giuntoli starebbe lavorando concretamente per soffiare il colpo alla sua ex squadra, regalando a Maurizio Sarri un elemento di grande esperienza internazionale, tra i parametri zero più ambiti dell'intero calciomercato. Per lui si tratterebbe di un vero e proprio ritorno a casa, a dieci anni esatti dall'ultima volta in maglia nerazzurra.