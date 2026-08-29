Lazio, la telenovela Romagnoli non è finita: Gattuso può perderlo a fine mercato

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Il futuro di Alessio Romagnoli resta aperto. L’Al Sadd torna alla carica con un’offerta da 3 milioni rateizzati, mentre l’Atalanta non ha ancora affondato.

A pochi giorni dalla chiusura del mercato, il futuro di Alessio Romagnoli resta uno dei nodi irrisolti in casa Lazio. Il difensore, che già a giugno sembrava vicino alla cessione, continua ad allenarsi a Formello ed è regolarmente a disposizione di Gennaro Gattuso. La permanenza nella Capitale resta possibile, ma nelle ultime ore si è riaperta una pista che sembrava essersi raffreddata. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’Al Sadd è tornato a bussare alla porta della Lazio per il centrale. Il club qatariota continua a proporre circa 3 milioni di euro, con pagamento rateizzato, confidando nel fatto che l’avvicinarsi della chiusura del mercato possa ammorbidire la posizione di Claudio Lotito.

Atalanta ancora alla finestra

Resta viva anche l’ipotesi Atalanta, dove Romagnoli ritroverebbe Maurizio Sarri. I bergamaschi, però, non hanno ancora presentato un affondo concreto. La volontà del giocatore sarebbe quella di lasciare la Lazio e anche Gattuso sarebbe disposto a consentirne la partenza. A pesare sulla situazione c’è inoltre uno stipendio da circa 3 milioni di euro a stagione, particolarmente oneroso per i conti biancocelesti. L’ultima decisione, dunque, spetterà alla società e soprattutto a Lotito.