Ufficiale Sassuolo-Torino, annunciate le formazioni: le scelte di Aquilani ed Abate

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Sono ufficiali le scelte di formazioni di Sassuolo e Torino, in campo al Mapei dalle ore 18.30 per il secondo turno del campionato di Serie A. Di seguito i due undici scelti da Aquilani e Abate.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino

Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Volpato, Bowie, Laurientè. Allenatore: Aquilani.

Torino (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Che Adams; Simeone. Allenatore: Abate.