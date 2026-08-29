Fiorentina-Frosinone, annunciate le formazioni: Grosso ne cambia 5, Kean in tribuna
In un Franchi in festa per i 100 anni anni del club, è tutto pronto per la sfida tra i viola e il Frosinone, in programma a partire dalle 18:30. Tanti cambiamenti per Fabio Grosso, che cerca il riscatto dopo il pesante ko subito lunedì sera all'Olimpico contro la Roma. Non cambia molto invece Massimiliano Alvini rispetto all'undici che una settimana fa ha perso di misura contro la Juventus.
Fiorentina-Frosinone, le formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Pongracic, Dragusin, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Pellegrino.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Brescianini, Ranieri, Mandragora, Joao Mario, Viery, Fagioli, Jallow, Mazzeo, Pirrò.
Allenatore: Fabio Grosso.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
A disposizione: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, Grillitsch, El Azzouzi, Hasa, Terzic, Fayed, Tchato.
Allenatore: Massimiliano Alvini.
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