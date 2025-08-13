Ultim'ora Kevin, accordo con il Fulham! Ora si tratta con lo Shakhtar: chiesta maxi-cifra

La forza economica della Premier League sta facendo la differenza anche sui giovani talenti, rastrellando ovunque i migliori prospetti. Tra questi c’è il brasiliano Kevin dello Shakhtar Donetsk, che piace da tempo anche al Napoli, ma che ha raggiunto già cifre fuori portata per la Serie A proprio per l'inserimento degli inglesi.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul brasiliano continua a lavorare il Fulham che ha raggiunto l’accordo col giocatore. La trattativa è tra club perché gli ucraini insistono per una cifra di circa 50mln di euro ed i colloqui proseguiranno nei prossimi giorni. Per il Napoli, ma in generale per il calcio italiano, un nome ormai da depennare.