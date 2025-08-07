Focus Kevin under per la Serie A, non per la Champions: per l’esterno serve uno slot

Il Napoli valuta Kevin, 22 anni, brasiliano dello Shakhtar, come attaccante last-minute sull'esterno. Un giocatore forte, fortissimo, di prospettiva, che già costa tanto e per cui la concorrenza è notevole. Se partirà Raspadori (l'Atletico Madrid è in pressing), il Napoli - nell'ampio ventaglio di scelte - riflette anche su di lui. Ne ha parlato Sky ieri. Di sicuro, Kevin - oltre alle qualità tecniche - può essere un vantaggio anche per la carta d'identità: essendo un 2003, infatti, per la lista Serie A verrebbe considerato come Under - al pari di Miretti, Marianucci o Juanlu Sanchez - e dunque non occuperebbe posto nei 25.

In Champions League, però, Kevin rientrerebbe nella lista dei 25 (le regole sono diverse, gli Under sono i nati dal 2004 in poi e possono entrare nella Lista B solo se hanno giocato almeno due anni consecutivi nel club tra i 15 e i 21 anni). Ecco perché, anche se Under per l'Italia, Kevin può nel caso arrivare solo con l'addio di Raspadori. In Champions, infatti, già ora - con la rosa attuale - Conte dovrà fare delle scelte e dunque dei tagli inevitabili, da regolamento. Qualcuno resterà fuori. Ecco perché il mercato, soprattutto in questa fase, è legato agli incastri delle liste.