Rinnovo Anguissa, ci siamo: aumento di stipendio, le nuove cifre
TuttoNapoli.net
"Anguissa sempre più vicino al rinnovo di contratto fino al 2029 con l'aumento dell'ingaggio da 2,5 milioni attuali a 3,5". A scriverlo è Tuttosport oggi in edicola. Il centrocampista azzurro dunque è pronto a essere blindato dal club azzurro con aumento di stipendio e nuova durata contrattuale.
Ora il giocatore pensa al Torino, ma tra qualche settimana sarà tempo di Coppa d'Africa. Dato che il torneo è in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio e con il Camerun come sempre tra le favorite ad arrivare fino in fondo, c'è il rischio per il Napoli di perdere Anguissa per oltre un mese considerando rientro in Italia. Insomma, una perdita importante per Conte per uno dei pilastri della squadra.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Gutierrez: "Napoli unica al mondo, il calcio qui è diverso! Qualità? Vi spiego" di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com