Rinnovo Anguissa, ci siamo: aumento di stipendio, le nuove cifre

"Anguissa sempre più vicino al rinnovo di contratto fino al 2029 con l'aumento dell'ingaggio da 2,5 milioni attuali a 3,5". A scriverlo è Tuttosport oggi in edicola. Il centrocampista azzurro dunque è pronto a essere blindato dal club azzurro con aumento di stipendio e nuova durata contrattuale.

Ora il giocatore pensa al Torino, ma tra qualche settimana sarà tempo di Coppa d'Africa. Dato che il torneo è in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio e con il Camerun come sempre tra le favorite ad arrivare fino in fondo, c'è il rischio per il Napoli di perdere Anguissa per oltre un mese considerando rientro in Italia. Insomma, una perdita importante per Conte per uno dei pilastri della squadra.