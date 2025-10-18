Retroscena Hojlund: primi contatti col Napoli a giugno, poi decisivi Sesko e Lukaku

Rasmus Hojlund non vuole più fermarsi. L'attaccante del Napoli è a quota 8 stagionali in appena 10 partite: la Nazionale gliene ha regalati altri 3 (due alla Bielorussia, uno alla Grecia) ed ha confermato lo straordinario rendimento dell’ultimo periodo. Ora punta il Torino per arricchire la collezione ed andare a segno per la terza gara di fila (in carriera l’ha fatto soltanto un’altra volta – tra gennaio e febbraio 2024 - col Manchester United).

Il quotidiano Repubblica quest'oggi svela anche un retroscena sul bomber azzurro che ad inizio mercato non ne voleva proprio sapere di lasciare i Red Devils, una delle squadre che ha seguito con affetto fin da quando era bambino. Il Napoli già a giugno ha provato con dei primi contatti a strapparlo agli inglesi: "Il ds Manna ci ha provato subito, ma il danese ha preferito aspettare. Amorim ha poi realizzato l’ennesima rivoluzione in attacco acquistando Mbeumo dal Brentford, ma soprattutto Sesko, pagato 85 milioni e a quel punto Hojlund ha capito di dover cambiare aria. Ha scelto quella del Maradona perché il Napoli è ritornato prepotentemente sul danese dopo l’infortunio di Lukaku".