Non solo Ngonge: possibili nuovi affari sull'asse Torino-Napoli
Tanti gli affari conclusi sull'asse Torino-Napoli negli ultimi mesi.
Il club granata a fine stagione potrebbe riscattare anche Ngonge ma gli affari potrebbero anche essere altri come scrive Tuttosport oggi in edicola: "A proposito di Ngonge, se il belga continuerà a giocare su questi livelli, si può facilmente immaginare che i due presidenti nei prossimi mesi torneranno a parlare di quei 16 milioni che il Torino dovrebbe spendere per riscattarlo, con Cairo che chiederà di rivedere verso il basso il prezzo (come avvenuto con praticamente tutti gli altri calciatori arrivati in prestito con diritto di riscatto negli ultimi anni): ma se ci sarà la possibilità di pescare qualche altro rinforzo in casa Napoli difficilmente si farà scappare l'occasione".
