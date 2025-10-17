Hojlund show, Cds avvisa: "Con altri gol punta a un nuovo traguardo"

vedi letture

Hojlund senza limiti. Gran momento per il bomber azzurro, grande protagonista in questo inizio di stagione. Ne parla con i dati e le statistiche l'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Hojlund da record: otto gol nelle prime dieci partite giocate in stagione con il Napoli e la Danimarca, mai una partenza del genere nella sua carriera. Mai. Sarà l'aria di mare? Può essere".

E ancora: "Rasmus è piombato e s'è messo a correre, ma da un paio di settimane ha cominciato addirittura a volare: due reti allo Sporting in Champions, una al Genoa, due alla Bielorussa e una alla Grecia con la nazionale nelle qualificazioni al Mondiale. Una serie notevole, altroché. Ma ce n'è un'altra aperta che potrebbe tornare estremamente utile alla squadra, da domani a Torino impegnatissima con la prima tappa del maxi ciclo di sette partite in ventidue giorni: se Hoj manterrà anche contro il Toro il ritmo realizzativo delle ultime due prima della sosta, eguaglierà la migliore versione di se stesso".