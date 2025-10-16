Il Bologna cerca un difensore centrale: nel mirino anche un azzurro

II Bologna mantiene la calma sul fronte Jhon Lucumí, nonostante le nubi legate al suo futuro. Il difensore colombiano, legato al club fino al 2026, ha vissuto un'estate movimentata e mancato trasferimento al Sunderland - che gli offriva un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione - ha lasciato strascichi, pur non intaccando la sua professionalità. II club ha già avanzato una proposta di rinnovo e adeguamento contrattuale al suo entourage (QUI la nostra anteprima), ricevendo in risposta solo la promessa di un incontro tra novembre e dicembre.

A Casteldebole si ribadisce che Lucumí non sarà ceduto a gennaio, anche in caso di mancato rinnovo, scrive il Corriere dello Sport. Tuttavia, il mercato invernale potrebbe comunque riservare sorprese, soprattutto se si presentassero condizioni favorevoli e offerte di alto livello. L'area tecnica, guidata da Sartori e Di Vaio, continua a monitorare alternative già sondate in estate. Tra questi ci sono Otavio del Paris FC, Leysen dell'Union Saint Gilloise, Niakaté del Braga e Rafa Marin del Villarreal (ci gioca in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro), che in Italia abbiamo già visto con la maglia del Napoli.

A incidere sulla decisione finale saranno il rendimento del giocatore, il giudizio di Italiano, la volontà dello stesso Lucumi e la posizione in classifica. Senza dimenticare che una cessione a gennaio, economicamente, potrebbe rivelarsi più vantaggiosa rispetto a giugno, a patto di avere un sostituto affidabile e pronto.