Le prime manovre di Manna: un colpo a gennaio, un giovane ed uno svincolato 2026

Il Napoli, nonostante una rosa davvero ampia e di qualità, potrebbe decidere di fare un acquisto alla riapertura del mercato. Lo racconta quest'oggi, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini: "I riflettori della dirigenza azzurra si sono già accesi da tempo su un centrocampista dal grande talento come Kobbie Mainoo del Manchester United. Classe 2005, l’anglo-ghanese è impiegato con il contagocce da Ten Hag e questo sta rendendo il terreno decisamente più fertile. Il Napoli è pronto all’assalto anche se la concorrenza non manca.

Ma non è finita qua nel senso che il Napoli è operativo anche su altri fronti. Uno di questi porta ad Amadou Haidara, il cui contratto con il Lipsia scade nel giugno 2026. Una situazione che lo rende estremamente appetibile. Infine il Napoli segue anche con grande attenzione la crescita di Brooke Norton-Cuffy, che dopo aver vinto l’Europeo Under 21 con l’Inghilterra si è messo in luce in questo avvio di stagione con la maglia del Genoa. Su di lui c’è anche la Juventus".