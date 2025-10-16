Retroscena Anguissa, Il Mattino: "In estate ha seriamente pensato all'addio"

André Frank Zambo Anguissa la scorsa estate ha seriamente meditato l'addio al Napoli. Come riportato da Il Mattino nella sua edizione odierna, il centrocampista aveva l'idea di chiudere un ciclo e le offerte non sono mancate, con cifre che avrebbero potuto tentare molti. Un retroscena legato a pochi mesi fa.

Tuttavia il camerunese ha scelto di restare e la sua decisione sta ripagando pienamente sia lui che il club. Anguissa è un pilastro del Napoli di Conte: nel primato in classifica la sua impronta è netta. Non solo per eventuali gol, ma per una combinazione di leadership in campo, prestazioni di alto livello, affidabilità continua e una presenza fondamentale in mediana, qualità che hanno convinto pienamente il tecnico salentino.