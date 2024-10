Kiss Kiss - Il Napoli punta De Vrij in estate! A gennaio si pensa a due svincolati di lusso

Caccia a un difensore centrale per gennaio ma anche per la prossima stagione. Il ds del Napoli Giovanni Manna è già al lavoro. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal con gli ultimi aggiornamenti sul mercato degli azzurri.

“A gennaio il Napoli può prendere un centrale di difesa, Manna sta facendo uno scouting enorme su tutte le possibilità per gennaio e giugno. I nomi sul tavolo sono tanti, Manna e Conte stanno monitorando diversi difensori. Il nome di Dragusin è sempre lì e potrebbe accadere qualcosa, ma al momento ce ne sono altri quattro. Manna sta monitorando Kiwior dell’Arsenal che gioca poco.

Non dovrebbe arrivare uno svincolato, ma potrebbe arrivare un uomo di esperienza e viene attenzionato Simon Kjaer e c’è la grande suggestione rappresentata da Sergio Ramos e questa opzione non dev’essere esclusa. Piacerebbe molto al Napoli Stefan De Vrij che ha il contratto in scadenza con l’Inter e non dovrebbe rinnovare. Fino a gennaio il Napoli non si muoverà, però i rapporti sono ottimi con Pastorello e a gennaio il Napoli potrebbe fare una proposta”.