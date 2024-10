Kvara-Napoli, De Maggio annuncia: “Per il rinnovo siamo alla stretta finale”

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Stanno negoziando su Kvaratskhelia, si confrontano coi parametri del Napoli che il calciatore e Jugeli conoscono. Sono alla stretta finale per l’annuncio come ha sempre voluto Conte che ha detto al presidente che aveva sbagliato a non rinnovargli subito il contratto. Siamo in dirittura d’arrivo e sarà un rinnovo importante perchè avere un Kvaratskhelia felice cambia tutto.

Conte è un martello pneumatico, sta inculcando alla sua squadra che bisogna arrivare alla sosta sbranando il Como. Conte ha chiesto un’attenzione ai massimi livelli, vuole applicazione e serietà. Vuole dei soldati che lo seguono, la gara col Como per lui è importantissima”.