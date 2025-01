Kvara-PSG, Romano: "Vuole andare via subito, trattativa sul contratto procede bene"

Un fulmine a ciel sereno: Khvicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli da qui alla fine del mercato di gennaio. Anzi, addirittura nei prossimi giorni. L'esterno offensivo georgiano è in trattativa con il Paris Saint-Germain e le sensazioni sulla buona riuscita dell'affare ci sono, come scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"Khvicha Kvaratskhelia ha definitivamente aperto le porte all'addio a gennaio, direzione PSG. Il Paris Saint-Germain, favorito e in contatto diretto con il Napoli, come svelato oggi. Si discute su un pacchetto di circa 80 milioni di euro discusso, mentre l'entourage di Kvara è in trattativa con il PSG per i termini personali e la trattativa procede bene"