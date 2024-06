Kvaratskhelia incedibile ma ancora niente rinnovo: appuntamento dopo gli Europei

Dalle parole di Antonio Conte, ma anche del presidente Aurelio De Laurentiis, alla missione tedesca per sbloccare il rinnovo di Kvaratskhelia

Dalle parole di Antonio Conte, ma anche del presidente Aurelio De Laurentiis, alla missione tedesca per sbloccare il rinnovo di Kvaratskhelia. Il Napoli ieri ha incontrato la stella georgiana ed il suo agente: in mattinata è partito il blitz di De Laurentiis, Manna e l’ad Chiavelli, rientrati poi nel tardo pomeriggio. L'incontro è stato definito positivo e distensivo dalle parti, ma non c'è stata la fumata bianca, tantomeno la firma per chiudere la vicenda. Un passo in avanti comunque dopo le dichiarazioni pubbliche dei giorni scorsi rilasciate dal padre e dal procuratore del georgiano che parlarono di volontà di andare via e di anno perso restando a Napoli senza Champions.

L'unica certezza: non verrà ceduto

Il Napoli ha ribadito l'incedibilità in questa estate, ma anche che non è stato corretto trattare con i francesi senza un’autorizzazione della società partenopea considerando che il giocatore non è sul mercato. Kvaratskhelia ha tre anni di contratto, Conte ci ha messo la faccia annunciando la permanenza ed il Napoli già nei mesi scorsi avrebbe voluto definire un rinnovo con adeguamento (rinviato dagli agenti) ed ora è arrivata un'ulteriore proposta, probabilmente intorno ai 5mln di euro con i bonus.

Braccio di ferro da evitare

L'offerta del Napoli ad oggi non è stata accettata, ma le parti si ritroveranno dopo gli europei che per la Georgia, salvo ulteriori sorprese, non dovrebbe prolungarsi troppo. Probabile ad oggi è che il giocatore, nonostante l'offerta a doppia cifra del Psg, faccia un passo verso il Napoli che ha chiarito che per Conte è inamovibile ed in ogni caso non lo cederà. In questo senso, meglio restare a 5mln che di nuovo all'attuale stipendio da 1,4mln, ma la richiesta quasi sicuramente sarà l'inserimento di una clausola rescissoria per spostare la cessione alla prossima estate.