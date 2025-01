L'addio di Kvaratskhelia e il primo (difficile) obiettivo per sostituirlo

E' la settimana che porta all'attesissima ed indicativa gara contro l'Atalanta, che può davvero dire tanto sulla stagione del Napoli, ma anche quella dell'addio di Kvaratskhelia e probabilmente dell'arrivo del sostituto. Ieri è stata probabilmente la giornata chiave per l'accordo col Psg per la cessione del georgiano con il summit tra le due società e l'accordo verbale trovato intorno ai 70mln di euro. La cifra potrebbe aumentare con i bonus, ma se ne capirà di più dopo un ulteriore aggiornamento tra le parti mentre il giocatore attende solo l'ok per poter volare a Parigi per le visite mediche. Parallelamente il Napoli lavora per sbloccare l'arrivo di un sostituto gradito ad Antonio Conte e su cui naturalmente si lavora già da tempo.

Il primo obiettivo

Il primo nome, almeno per Antonio Conte, resta quello di Alejandro Garnacho, talento dello United classe 2004 e che quindi aiuterebbe il club anche in termini di liste per almeno due anni essendo un under (il Napoli ad oggi deve liberare un posto per poter inserire Danilo, vicino alla risoluzione con la Juventus). Per il tecnico è il profilo migliore, anche in prospettiva, ma l'ostacolo è la valutazione dello United. La prima richiesta degli inglesi, che hanno bisogno di cedere per i soliti problemi col fair play finanziario della Premier, è stata intorno ai 70mln di euro. Il Napoli non arriva a quelle cifre e ieri Manna - in un summit con gli agenti - intanto ha provato a blindare la volontà del giocatore prima di riprovarci con gli inglesi.

Gli altri nomi

Il Napoli parallelamente tiene in caldo anche altre piste, pure abbastanza diverse tra loro. Dal Kosovo ieri hanno raccontato di un accordo raggiunto per Edon Zhegrova, vecchio pallino del club, ma il Lille - in piena corsa per proseguire il percorso in Champions - al momento fa muro ed è determinato a rinviare ogni discorso all'estate. Altri rumors portano a Ndoye del Bologna, ma probabilmente non è uno dei primissimi nomi della lista di Manna e Conte, così come Chiesa che - nonostante il pochissimo spazio ed i tanti rumors - non vorrebbe chiudere prematuramente l'esperienza al Liverpool. Altri nomi restano più sullo sfondo, ma ogni discorso verrà approfondito solo di fronte all'impossibilità di chiudere per Garnacho.