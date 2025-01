L'azzurro Mezzoni si sta imponendo a Perugia: sirene di mercato da Serie C e B

vedi letture

Una prima parte di stagione sicuramente su alti livelli quella di Francesco Mezzoni con la maglia del Perugia

Una prima parte di stagione sicuramente su alti livelli quella di Francesco Mezzoni con la maglia del Perugia, club con il quale, nel Girone B di Serie C, ha finora collezionato 17 presenze, condite da due reti e un assist; il giocatore è in Umbria in prestito dal Napoli, ma il Grifo difficilmente vorrà privarsene in questo secondo scorcio di campionato, anche se le richieste per il classe 2000 non mancano.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, su Mezzoni hanno richiesto informazioni anche Trapani e Avellino, in piena lotta per la Serie B nel Girone C di terza serie, ma proprio anche dalla categoria cadetta arrivano rumors che vogliono il giocatore al centro di interessamenti. Il terzino destro è infatti monitorato da SudTirol e Salernitana, che starebbero valutando l'effettiva possibilità di averlo all'interno del proprio organico, in una stagione comunque complessa per entrambe le squadre. Non resta che attendere.