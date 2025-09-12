L'esordio che tutti aspettano: sta per arrivare il suo momento

vedi letture

La grande attesa per la ripresa del campionato non coinvolge solamente ritorno in campo del Napoli, ma anche l’esordio che si può avvicinare in maglia azzurra per uno dei protagonisti dell’ultimo mercato. Miguel Gutierrez ormai sta bene ed è pienamente recuperato dopo l’infortunio alla caviglia a cui si è sottoposto ad inizio luglio dopo la fine della sua stagione in Liga col Girona.

Molto presto, Conte potrà sfruttare anche le qualità del mancino spagnolo per permettere al Napoli di avere sulla corsia sinistra un calciatore con caratteristiche ben precise, anche in grado di cambiare quello che attualmente è il gioco del Napoli. L’operazione Gutierrez ha permesso alla società con una ventina di milioni di assicurarsi uno dei migliori esterni degli ultimi campionati spagnoli con un sinistro preciso e grande abilità nei cross e nell’ultimo passaggio.