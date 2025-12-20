Schira: "Non solo Lucca, in quattro possono lasciare Napoli a gennaio"

Oggi alle 20:45Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Tanti giocatori in uscita in casa Napoli in vista di gennaio. Quattro nomi, quelli citati dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul suo canale Youtube: "Il Napoli deve prendere un centrocampista. Mainoo piace ma non è l'unico nome. Emerge una cosa dalla Supercoppa, però. Spazio poco per i giovani.

Ecco perché oltre a Marianucci, che piace a Cremonese, Torino, Cagliari e Genoa, può uscire Ambrosino che ha richieste da tutte le big di Serie B più 2-3 situazioni in Serie A. Può andare dunque via in prestito. Su Lucca si sta informando in maniera importante il Cagliari. Anche Vergara può partire dato che neppure con l'emergenza a centrocampo ha avuto spazio". 