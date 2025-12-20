Schira: "Non solo Lucca, in quattro possono lasciare Napoli a gennaio"

vedi letture

Tanti giocatori in uscita in casa Napoli in vista di gennaio. Quattro nomi, quelli citati dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul suo canale Youtube: "Il Napoli deve prendere un centrocampista. Mainoo piace ma non è l'unico nome. Emerge una cosa dalla Supercoppa, però. Spazio poco per i giovani.

Ecco perché oltre a Marianucci, che piace a Cremonese, Torino, Cagliari e Genoa, può uscire Ambrosino che ha richieste da tutte le big di Serie B più 2-3 situazioni in Serie A. Può andare dunque via in prestito. Su Lucca si sta informando in maniera importante il Cagliari. Anche Vergara può partire dato che neppure con l'emergenza a centrocampo ha avuto spazio".