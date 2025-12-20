Concorrenza per Goretzka, Tmw: una big spagnola insidia Napoli e Juve

La corsa a Leon Goretzka si fa sempre più affollata. Secondo quanto riportato da TMW, anche l’Atlético Madrid si è inserito nella lista dei club interessati al centrocampista del Bayern Monaco, aumentando così la concorrenza per Napoli e Juventus, già accostate al giocatore nelle ultime settimane. Il futuro del classe 1995 sembra sempre più lontano dalla Baviera. In scadenza di contratto, Goretzka potrebbe decidere di voltare pagina dopo una lunga e vincente esperienza in Germania.

Arrivato al Bayern nel 2018 a parametro zero dallo Schalke 04, dove aveva militato per cinque stagioni, il centrocampista tedesco si è imposto come una pedina fondamentale nello scacchiere bavarese. Il suo bilancio parla di 286 presenze complessive e 46 gol, numeri che testimoniano il peso avuto nel corso degli anni sia in Bundesliga che in campo internazionale.