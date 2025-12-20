Manna su Spertsyan, talento del Krasnodar! L’agente conferma: “Anche il Napoli lo segue”
Eduard Spertsyan, talento russo del Krasnodar naturalizzato armeno, è nel mirino anche del Napoli. Nelle ultime ore sono infatti rimbalzate voci di accostamenti provenienti dall'Armenia.
Il trequartista classe 2000, che quest'anno ha messo a referto 9 gol e 13 assist in 25 presenze tra campionato, Coppa di Russia e Supercoppa russa, è seguito anche da altre big italiane. Il procuratore Paulo Barbosa, interpellato da Sports.ru, ha parlato così: "Juve, Inter e Napoli lo stanno seguendo. Ha un grande futuro perché sta dimostrando un livello elevato da diverse stagioni".
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina McTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
22 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Beukema a 360°: “Napoli unica! McT il più forte della Serie A, Anguissa leader silenzioso! Conte? Carismatico! Se vinciamo la Supercoppa..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com