Manna su Spertsyan, talento del Krasnodar! L’agente conferma: “Anche il Napoli lo segue”

Eduard Spertsyan, talento russo del Krasnodar naturalizzato armeno, è nel mirino anche del Napoli. Nelle ultime ore sono infatti rimbalzate voci di accostamenti provenienti dall'Armenia.

Il trequartista classe 2000, che quest'anno ha messo a referto 9 gol e 13 assist in 25 presenze tra campionato, Coppa di Russia e Supercoppa russa, è seguito anche da altre big italiane. Il procuratore Paulo Barbosa, interpellato da Sports.ru, ha parlato così: "Juve, Inter e Napoli lo stanno seguendo. Ha un grande futuro perché sta dimostrando un livello elevato da diverse stagioni".