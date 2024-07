L’ex Gollini verso il Genoa: è il principale candidato per la porta

vedi letture

Il Genoa ha fatto alcuni passi in avanti per arrivare a Pierluigi Gollini, estremo difensore di proprietà dell'Atalanta, l'anno scorso al Napoli.

Il Genoa ha fatto alcuni passi in avanti per arrivare a Pierluigi Gollini, estremo difensore di proprietà dell'Atalanta, l'anno scorso al Napoli. La speranza era quella di un club di alta classifica, ma per ricominciare da titolare - indiscusso - il Genoa sembra un'opzione ottima per il portiere, reduce da quattro stagioni in cui, di fatto, non è mai stato il numero uno. Oppure, se lo era inizialmente, con l'andare del tempo ha perso il posto, come successo alla Fiorentina con Terracciano, mentre al Tottenham era chiuso da Lloris.

Al Napoli non ha fatto male. Sono da registrarsi appunto progressi lato giocatore, mentre il Genoa non ha ancora aperto le contrattazioni con l'Atalanta. Da par loro l'intenzione dei nerazzurri è quella di cederlo a titolo definitivo, da capire quale possa essere la cifra messa sul tavolo, visto che la situazione Kotarski si è arenata per le richieste del PAOK di Salonicco, circa 9 milioni di euro (oltre alla necessità di averlo per i preliminari Champions).

Insomma, Gollini ora appare il principale candidato per la porta del Genoa, prendendo l'eredità di Josep Martinez, finito all'Inter. Un numero uno di esperienza, con 132 presenze in Serie A e 209 da professionista, con 239 gol subiti e 63 clean sheet. A riferirlo è TMW.