L'ex obiettivo Diouf va all'Inter, definiti tutti i dettagli: ecco la cifra definitiva
L’Inter sorprende e pesca in Francia il centrocampista da regalare a Cristian Chivu. Dopo la chiusura della Roma per Manu Koné, i nerazzurri hanno accelerato per Andy Diouf. Sul giocatore nei giorni scorsi si era fatto concretamente vivo anche il Napoli. Le ultime sul trasferimento in nerazzurro arrivano da Fabrizio Romano:
"Andy Diouf all'Inter, ci siamo! Accordo raggiunto per il centrocampista francese proveniente dal Lens. Contratto fino a giugno 2030. Base fissa € 20 milioni, il pacchetto totale potrebbe arrivare a € 25 milioni inserendo i bonus. Diouf si recherà questa settimana in Italia per le visite mediche, dopo il via libera al trasferimento".
