Ufficiale L'obiettivo Diouf titolare al debutto in questa Ligue 1: le formazioni di Lens-Lione

Andy Diouf è l'obiettivo principale, ad oggi, per il centrocampo del Napoli. Questo weekend, intanto, è cominciata la Ligue 1 e il Lens, squadra proprietaria del cartellino del giocatore, scende in campo alle 17 contro l'Olympique Lione. Il centrocampista francese è regolarmente in campo.

Ovviamente non è detto che si tratti di un indizio di mercato, ma ancora una volta viene dimostrata la centralità dell'ex Basilea e Rennes per la formazione giallorossa, com'è già avvenuto lo scorso anno. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

LENS (3-4-3): Risser; Baidoo, Sarr, Udol; Aguilar, Thomasson, Diouf, Machado; Saïd, Guilavogui, R. Fofana

LIONE (4-2-3-1): Descamps; Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner;Tessmann, Morton; Maitland-Niles, Tolisso, M. Fofana; Mikautadze