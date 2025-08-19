L'Udinese attende il Napoli, Sky: due azzurri in stand-by, il motivo

Alessandro Zanoli, esterno destro del Napoli, non si muoverà fino a quando non arriverà acquistato Juanlu Sanchez. Per l'ex Genoa rimane in corsa solo l’Udinese, che ha l’accordo con il club di De Laurentiis, perché il Bologna aveva fretta e per questo ha chiuso col Cagliari l’acquisto di Zortea sulla base di 7.5 milioni di euro, senza alcun bonus aggiuntivo.

Sempre l’Udinese attende ancora l’ok dal Napoli per il prestito di Walid Cheddira, in stand-by dopo l'infortunio a Romelu Lukaku. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport è Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky.