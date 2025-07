L'ultima idea del Napoli per il centrocampo: piace Yarmolyuk, talento 2004 del Brentford

L'ultima idea degli uomini mercato del Napoli arriva dall'Ucraina e gioca in Premier League: Yehor Yarmolyuk è finito con forza sui taccuini degli scout azzurri, riferisce TuttoMercatoWeb.com. Seguito da Maurizio Micheli, deus ex machina delle trattative fuori dai confini del Napoli, il 2004 di Dnipropetrovsk è uno dei prospetti più interessanti del calcio ucraino. Dal Dnipro-1, dove sbarca nel 2018, a neanche 16 anni firma il suo primo precontratto da professionista e a sedici anni da poco compiuti debutta tra i professionisti contro il Vorskla diventando il secondo giocatore più giovane a partire titolare nella storia della Prem''jer-lija a 16 anni e 140 giorni. Nel settembre 2021 il primo gol tra i pro, poi sbarca in Inghilterra.

Perché il Brentford, una delle squadre più attive a livello mondiale in quanto a scouting e a utilizzo del celebre 'algoritmo', monitora il calcio in ogni sua latitudine. E per 1,5 milioni di euro prende Yarmolyuk dal Dnipro, facendolo iniziare con la squadra Under 23. Nel 2023 passa in prima squadra e debutta di lì a poco in Premier League dove inizia rapidamente a imporsi nella gestione Thomas Frank. Valutato 20 milioni di euro circa, il Napoli è la formazione che più d'ogni altra ha preso contatto con i londinesi e col suo entourage.

Centrocampista versatile, ancora Yarmolyuk non ha una sua connotazione tattica definita al 110%. Può agire da interditore, da incursore, da interno o anche da centrocampista offensivo. Sa orchestrare il gioco, grande dribbling ma anche capacità nel costruire, ha già debuttato nel marzo 2025 con la Nazionale maggiore nella vittoria per 3-1 contro il Belgio in Nations League.