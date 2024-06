La conferenza di oggi ha dato una certezza: su 4 giocatori c'è il veto assoluto di Conte

"Così come sapevo benissimo sia della situazione di Kvara, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, su cui io ho posto un veto assoluto, so benissimo della situazione Osimhen", così ha detto Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione. Parole che non lasciano spazio a equivoci: Anguissa e Lobotka sono inamovibili, allo stesso tempo sono risolte le situazioni di Kvatatskhelia e Di Lorenzo, incedibili.

Antonio Conte ha infatti chiarito a più riprese nel corso della conferenza che non c'è nessun "caso", nessuna confusione. I giocatori che il tecnico ritiene parte del progetto resteranno a Napoli, e non ci sono alternative (eccetto per Osimhen su cui ha spiegato lo stesso Conte) in quanto sotto contratto col club. Infatti possiamo evidenziare uno dei diversi passaggi: "Come ho gestito le prime difficoltà con i calciatori? Le stiamo gestendo insieme al club nel migliore dei modi. Io sono stato molto chiaro col presidente, prima di parlare di altri aspetti economici e contrattuali, ho voluto la rassicurazione che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi poteva magari prendere altre strade fuori da Napoli.

Su questo sono stato molto categorico e molto chiaro. Se parliamo di ricostruzione e parliamo di dar via i giocatori è tutto un contro senso. Ho trovato la condivisione al 200% da parte del presidente e del club. Ho parlato con tutti i ragazzi, li ho chiamati tutti per far conoscere le nostre ideee e orientamenti. Ho sentito anche loro cosa avevano da dirmi. Però alla fine poi se ci sono dei problemi li risolvono, perché la decisione è sempre mia. I giocatori che fanno parte del progetto saranno al 200% giocatori del Napoli, questo deve essere chiaro a tutti. Visto che c'è chi parla di confusione a Napoli. Qui non c'è nessuna confusione, c'è chiarezza di idee. Sappiamo cosa fare e lo faremo".

