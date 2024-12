La Fiorentina sfida il Napoli: nel mirino un gioiello dell’Empoli

Fazzini, un talento indiscutibile, seguito con grande attenzione anche dal Napoli, viene visto come l’erede perfetto per il centrocampo viola

Stando a quanto riportato da Sportitalia la Fiorentina sta considerando un’offerta per Jacopo Fazzini, giovane e versatile centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Empoli. La sua valutazione è di almeno 15 milioni di euro più eventuali bonus.

Fazzini, un talento indiscutibile, seguito con grande attenzione anche dal Napoli, viene visto come l’erede perfetto per il centrocampo viola, grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli, proprio come Bove. Da capire se il giocatore si muoverà già nel mercato di gennaio oppure l'Empoli sarà interessato più che altro ad una situazione tenendo il giocatore fino a giugno.