La grande novità sul mercato del Napoli è una richiesta di Conte?

Arriva Conte e il Napoli acquista prima di vendere. Una nuova abitudine rispetto al passato quando il diktat era: prima cedere e fare spazio e poi acquistare. Ora, chissà se per una richiesta del tecnico o altri motivi, De Laurentiis ha dato l'ok per acquisti immediati nonostante zero cessioni.

Così sono arrivati Spinazzola nonostante a sinistra ci siano Olivera e Mario Rui e Rafa Marin e Buongiorno nonostante in difesa il reparto sia ingolfato coi vari Ostigard, Natan e Juan Jesus ora sul mercato. Una novità importante, un cambio di strategia per dare a Conte subito un organico quasi completo coi nuovi acquisti che avranno tempo e modo per adattarsi e ambientarsi.