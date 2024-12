La Juve apre all'addio di Danilo, ma fa una richiesta al Napoli

Piace Danilo della Juventus per rinforzare la difesa gennaio. Il brasiliano è una possibilità per diversi motivi. È in scadenza di contratto a giugno. Non rinnoverà e dunque l’addio alla Juve si consumerà comunque a breve.

Il club bianconero apre, ma ha chiesto Raspadori per uno scambio di prestiti. Il Napoli ha detto no. Per Conte, l’attaccante dell’Italia non parte. Non vuole che la rosa venga toccata. Per il difensore serve comunque liberare un posto in lista, al momento completa. L’indiziato numero uno a partire è Juan Jesus. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.