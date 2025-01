La Juventus torna ad allenarsi: Danilo lavora a parte, è fuori dal progetto

Stamani la Juventus ha ripreso a lavorare alla Continassa agli ordini del tecnico Thiago Motta

Stamani la Juventus ha ripreso a lavorare alla Continassa agli ordini del tecnico Thiago Motta dopo il rientro dall'Arabia Saudita a seguito dell'eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana. Focus particolare per Danilo, che era presente al centro sportivo ma - essendo ormai in pratica pubblicamente sul mercato - ha svolto una seduta di allenamento a parte.

Intanto però lo stesso Danilo ha lanciato qualche segnale. Il difensore brasiliano e capitano del club bianconero, infatti, ha pubblicato un post Instagram in inglese nel quale si legge: "Ciò che rende eroico un essere umano è non appartenere al gregge". Che sia un messaggio in codice rivolto a qualcuno, magari al suo allenatore Thiago Motta? Intanto però da segnalare come abbia apprezzato, lasciando un apprezzamento, il suo compagno di squadra Dusan Vlahovic.

Il punto sull'interesse del Napoli. Escluso dalla Supercoppa Italiana, l'ormai ex capitano bianconero Danilo è fuori dal progetto Juventus e già dentro il progetto Napoli. Già, ma da quando? Giuntoli spera che possano arrivare anche altre proposte allettanti, ma oggi il brasiliano ha orecchie solo per Antonio Conte. La trattativa può sbloccarsi da un momento all'altro: è tutta questione di indennizzo. La Juve vorrebbe 2,5 milioni di euro, il Napoli non è d'accordo.