La Roma vuole blindare Celik, Sky: Napoli, Inter e Juventus interessate
Il Napoli non molla la pista Zeki Celik che andrà in scadenza a fine stagione. Il turco, che sta disputando una grande stagione, è sulle tracce di diverse squadre ma allo stesso tempo il suo agente è al lavoro per il rinnovo del contratto. Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio:
“Il futuro di Çelik resta ancora da definire. L’ex Lille, classe 1997, andrà in scadenza a fine giugno e, oltre alla Juventus, restano vigili anche Inter e Napoli. La Roma, dal canto suo, sta lavorando per trovare un’intesa sul prolungamento, con l’obiettivo di blindare uno dei calciatori più utilizzati della stagione”.
