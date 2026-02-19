Gazzetta su Lang: "A Napoli inizia tormento del rimpianto per la cessione?"

La Gazzetta dello Sport nella sua versione online esalta Noa Lang per le due reti contro la Juventus in Champions League e parla anche della scelta del club azzurro di cederlo a gennaio in Turchia: “A Istanbul lo chiamano il Neymar olandese. Esagerati. Ma a Napoli, dove lo hanno visto partire per la Turchia dopo appena sei mesi come se il suo acquisto fosse fallimentare, molti cominciano a essere tormentati da un fastidioso retropensiero: non è che abbiamo sbagliato a toglierci di torno Lang così in fretta? Da delusione a rimpianto: non è certo la prima volta che accade nel calcio.

Ma stavolta c'è l'aggravante dei tempi ristrettissimi perché, appena arrivato al Galatasaray, Noa è stato subito decisivo con una bella doppietta in una partita importantissima, l'andata dei playoff di Champions contro la Juve. In attesa di conferme - non può bastare una partita per esprimere un giudizio definitivo - Lang si gode questa sua rivincita".