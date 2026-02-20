Rinnovo McTominay, Schira: "Il Napoli vuole un'opzione! Chiusura entro fine campionato"

vedi letture

Il futuro di Scott McTominay sembra sempre più legato al Napoli. A confermarlo è Nicolò Schira, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulla trattativa in corso per il prolungamento di contratto. Il centrocampista scozzese ha ribadito la volontà condivisa con il club di andare avanti insieme, con i dialoghi già avviati tra le parti.

McTominay si è imposto come leader tecnico della squadra, punto di riferimento per intensità, duttilità e incisività sotto porta. Spesso utilizzato anche in ruoli non ideali, si è sempre messo a disposizione, garantendo un contributo realizzativo da attaccante aggiunto e spostando gli equilibri. L’ipotesi sul tavolo è un rinnovo fino al 2030 con opzione per il 2031. La sensazione - riferisce Schira - è che l’intesa definitiva possa arrivare entro la fine del campionato.