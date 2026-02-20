Imprescindibile McTominay: dialogo aperto con gli agenti per il rinnovo, le ultime

Il Napoli si avvicina al big match di domenica contro l'Atalanta con un forte dubbio legato all'utilizzo di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese non ha ancora smaltito l'infiammazione al tendine del gluteo e la sua presenza è fortemente a rischio. Intanto il giocatore parla di rinnovo col club, come scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Scott per il Napoli è risorsa, leader, valore assoluto e, in-fatti, c'è un dialogo aperto con gli agenti per il rinnovo del contratto. E il giocatore più utilizzato dell'intero organico con 2846 minuti in campo, prima di fermarsi all'intervallo contro il Genoa ha accumulato quindici gare consecutive dal primo minuto senza mai essere sostituito".