Retroscena Alisson, l'agente disse a Manna: "Seguitelo al Maradona"

vedi letture

Marco Conterio su Tmw nel suo editoriale parla dell'arrivo di Alisson Santos al Napoli e spiega com'è nata l'idea a gennaio del ds Manna con il brasiliano per rinforzare l'attacco.

"30 settembre 2025, vigilia della gara di Champions League tra Sporting Club de Portugal e Napoli al Maradona. L'entourage di Alisson Santos da Itapetinga conosce bene la dirigenza del Napoli e il direttore sportivo, Giovanni Manna. L'agenzia che ai tempi seguiva anche Kenan Yildiz conosce da lungo tempo il ds azzurro e gli uomini dello scouting dei campani. 'Date uno sguardo ad Alisson Santos, confía en nosotros'. Ventitre minuti in campo, al posto del greco loannidis. Non è tanto un dribbling tentativo e uno riuscito a far brillare gli occhi della dirigenza azzurra, gli undici tocchi di palla, e la precisione totale di ogni tocco. Un passaggio chiave, sette passaggi precisi su sette. E' che in quei ventitré minuti, spiccioli e scampoli di una partita che poi lo Sporting perderà, ha subito un impatto. 3,2 chilometri percorsi, una velocità di punta che sfiora i 33 chilometri per ora, ben sei sprint, il quindici per cento di distanza 'corsa' e l'otto ad alta velocità con il 7 per cento di sprint. La heat map, poi, vista e rivista: va esattamente a coprire le mattonelle volute e cercate poi a gennaio dal Napoli".