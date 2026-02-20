Sky, Marchetti: "Rinnovi Napoli in stand-by. Vergara? Ha avuto richieste, ma verrà premiato"

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Alisson Santos titolare contro l’Atalanta? Perché no? E’ stato acquistato per questo e prima o poi vorrà e dovrà dimostrare il suo valore anche in 90’, dal momento che anche con lo Sporting Lisbona non ha quasi mai giocato dal primo minuto”.

I riscatti di Lucca e Lang incideranno sul futuro: “Oltre a svecchiare la rosa e abbassare il monte ingaggi, va trovata l’alternativa a Di Lorenzo sulla fascia destra, che ha un anno in più. Il gruppo avrebbe affrontato al meglio il doppio impegno già in questa stagione, ma gli infortuni hanno reso impraticabile il piano iniziale. Bisogna capire anche cosa succederà con il rientro dai prestiti di Noa Lang e Lucca, se verranno riscattati o meno”.

Sui rinnovi: "Per quanto riguarda i vari rinnovi, per Anguissa se n’era iniziato a parlare prima dell’infortunio, quando poteva essere necessario intervenire per evitare che avesse altri pensieri, che ascoltasse altre sirene… La situazione contrattuale cambia anche il valore del giocatore, nel caso in cui si optasse per una separazione. Da questo periodo in poi ogni momento è giusto per parlarne. Anche quello di Rrhamani, avviato, è in stand by, come quelli per McTominay (il cui recupero è in dubbio, ndr) e Vergara. Per il primo c’è volontà comune, per il secondo si vedrà: è possibile ed anzi probabile che venga premiato. Ha avuto qualche richiesta ma sappiamo quanto il ragazzo tenga alla maglia del Napoli”.