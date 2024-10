La Stampa - Zapata ko, il Torino pensa a Simeone: è il primo obiettivo

vedi letture

Le sensazioni per i tanti tifosi del Torino non erano positive ma alla fine l'esito è stato il peggiore: è già finita la stagione di Duvan Zapata. Lo scrive questa mattina La Stampa, che riferisce come il capitano granata nei prossimi giorni verrà operato e comincerà il lungo percorso di riabilitazione che durerà almeno 7/8 mesi. Doccia fredda per Vanoli, che considerava il colombiano insostituibile e, per questo, avrà bisogno di un'alternativa dal mercato.

Come scritto dal quotidiano il tecnico e il direttore sportivo granata stanno valutando se aspettare il mercato di gennaio restando a disposizione fino ad allora con i soli Sanabria, Che Adams Karamoh e Vlasic avanzato, oppure anticipare i tempi e buttarsi sul mercato degli svincolati. Nel primo caso l'obiettivo è Giovanni Simeone del Napoli altrimenti prende campo anche la suggestione Mario Balotelli.