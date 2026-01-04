Lang-Galatasaray, Romano: "Trattativa c'è, ma non è avanzata! Ecco perché può andar via"

Lang-Galatasaray, Romano: "Trattativa c'è, ma non è avanzata! Ecco perché può andar via"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il futuro di Noa Lang resta uno dei temi caldi del mercato del Napoli. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, parlando dell’interesse del Galatasaray per l’esterno olandese. Secondo l’esperto di mercato, la possibilità che Lang lasci il Napoli esiste ed è concreta, anche per dinamiche interne, ma al momento non c’è una trattativa avanzata.

Il club azzurro ha investito molto su Lang in estate e non ha ancora ricevuto offerte in linea con le proprie richieste. Inoltre pesa la volontà del giocatore: lasciare Napoli dopo pochi mesi richiede valutazioni profonde. La pista turca, dunque, è aperta ma ancora lontana dalla chiusura.