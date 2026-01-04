Ultim'ora Futuro Lang, Tmw: il Napoli gli dà fiducia! Resterà a meno di offerte fuori mercato

Il Napoli ha deciso di dare fiducia e di proseguire insieme a Noa Lang, è questa la notizia dell'ultim'ora riportata dal giornalista Marco Conterio, esperto di calciomercato per TMW. Negli ultimi giorni si è vociferato tanto di una possibile cessione dell'olandese, la cui intesa con l'allenatore Antonio Conte non è mai stata raggiunta appieno. Dopo attente riflessioni, però, la dirigenza azzurra avrebbe deciso di trattenere Noa Lang che resterà a meno di offerte fuori mercato. Il calciatore dal canto suo non ha mai chiesto alla società di andare via.

Fin qui 20 presenze per Noa Lang tra campionato e coppe, di queste solo sette sono state da titolare, per un totale di 786 minuti complessivi giocati. Un solo gol e nessun assist, nonostante il poco spazio a disposizione l'ala olandese non è mai riuscito a incidere come avrebbe voluto: dopo un primo periodo di rodaggio, l'ex PSV è entrato con più continuità nelle rotazioni ma comunque senza mai spostare gli equilibri come ci si aspetterebbe da un calciatore come lui.