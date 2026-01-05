Foto Dal Portogallo - Il Benfica piomba su Lucca: lo vuole in prestito

Il Benfica guarda in Serie A per rinforzare il reparto offensivo e mette nel mirino Lorenzo Lucca. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il club di Lisbona avrebbe avviato i primi contatti con il Napoli per valutare un’operazione in prestito dell’attaccante italiano.

Lucca, arrivato in azzurro come profilo di prospettiva e alternativa nel reparto avanzato, è considerato un giocatore interessante per caratteristiche fisiche e margini di crescita. Il Benfica, alla ricerca di una punta in grado di dare profondità e presenza in area, starebbe studiando la formula giusta per convincere il club partenopeo, puntando su un trasferimento temporaneo.