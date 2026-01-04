Manna fa chiarezza: "Lang? Non è in uscita, avrà le sue chance"
TuttoNapoli.net
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Lazio: "Abbiamo trovato un assetto diverso in un momento di emergenza, adesso dobbiamo trovare continuità di prestazioni e poi i risultati saranno la conseguenza".
"Lang potrebbe partire? "Lang ha giocato due partite buone, non ho detto che è in uscita ma che ci aspettiamo molto da lui. Siamo sicuri che se avrà le sue possibilità le sfrutterà. Non faremo le cose tanto per farle, ma solo per migliorare la squadra altrimenti non faremo nulla".
07 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
