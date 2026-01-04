Raspadori-Napoli, Alvino: "Bella storia romantica, ma non c'è fondamento"
La sessione invernale di calciomercato è aperta e il Napoli cercherà di rinforzare la squadra soprattutto nel reparto offensivo, come ammesso dallo stesso direttore sportivo Giovanni Manna. Tra i vari nomi, negli ultimi giorni è stato accostato agli azzurri anche Giacomo Raspadori che aveva lasciato il club in estate, ma che sta trovando poco spazio all'Atletico Madrid e potrebbe già partire a gennaio.
Sull'argomento ha aggiornato il giornalista Carlo Alvino che, ai microfoni di OttoChannel nel corso del 'Salotto Azzurro', ha detto: "Raspadori-Roma è in stand-by. L'inserimento del Napoli per Giacomo Raspadori è una bella storia romantica e d'amore che non trova grande fondamento. Credo che il ragazzo non abbia tutta questa voglia di lasciare Madrid, il ds Giovanni Manna si era molto esposto dicendo: 'Credo che non si faccia'. Sapere di andare a giocare titolare alla Roma in campionato e in Europa League potrebbe stuzzicare il buon Giacomino, ma al momento servono tanti argomenti giusti".
