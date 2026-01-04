Lucca via? CdS: piace a 4 club all'estero, c'è un'idea concreta sulla formula

Il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli appare sempre più incerto. L’attaccante ex Udinese non ha convinto Antonio Conte e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro ha aperto alla possibilità di una cessione. E gli estimatori per l'attaccante di Moncalieri non mancano.

In particolare, il Benfica di José Mourinho ha chiesto ufficialmente informazioni al Napoli, che ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro. Prima, però, andrà risolto l’obbligo di riscatto con l’Udinese. L’idea più concreta resta quella di un prestito. Sul giocatore ci sono anche Nottingham Forest, Real Betis e Porto.