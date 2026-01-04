Lang non vuole lasciare Napoli se non lo vuole il Napoli stesso: il retroscena

TuttoNapoli.net
Oggi alle 10:45
Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il Galatasaray continua a spingere per portare in Turchia Noa Lang, ma l’operazione resta tutt’altro che semplice. Il Napoli non intende fare sconti e valuta l’esterno olandese solo a fronte di un’offerta importante. Come riporta Il Mattino, a fare da intermediario è George Gardi, già protagonista in passato nelle operazioni Eljif Elmas e Victor Osimhen.

Lang, però, non è convinto di lasciare Napoli dopo appena sei mesi: ascolterà il parere del suo agente, ma non vuole sentirsi indesiderato. Il club, dal canto suo, non metterà nessuno alla porta.