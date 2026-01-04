Lucca verso l'addio? Manna ammette: "Aperti a varie soluzioni"

vedi letture

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Lazio e ha confermato che il club sta facendo valutazioni su Lucca, oggi assente per stato influenzale.

La situazione di Lucca? "Lorenzo è un giocatore che abbiamo voluto, oggi purtroppo è influenzato, siamo aperti a varie soluzioni. Non escludiamo nulla, sappiamo le condizioni di mercato nelle quali siamo costretti ad operare. Faremo di necessità virtù".