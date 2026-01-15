Lang via a gennaio? Romano: "Il Napoli lo cede solo a titolo definitivo"
TuttoNapoli.net
Il futuro di Noa Lang resta in bilico e il mercato si muove. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, non c’è solo il Fulham sulle tracce dell’esterno: anche un altro club di Premier League ha contattato il Napoli, oltre a interessamenti dalla Turchia.
La posizione del club azzurro è chiara: porte aperte all’addio, ma solo a titolo definitivo. Nessun prestito, dunque, e richiesta di essere accontentati sul piano economico. Resta poi da trovare l’intesa anche con il giocatore. La partita è aperta.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina LiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..." di Antonio Noto
Le più lette
1 L’editoriale di Chiariello: “Scudetto scucito! Lucca mortificato, inspiegabile con tutti quei cross!"
2 Da 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var
Prossima partita
17 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Sassuolo
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com