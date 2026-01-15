Lang via a gennaio? Romano: "Il Napoli lo cede solo a titolo definitivo"

Il futuro di Noa Lang resta in bilico e il mercato si muove. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, non c’è solo il Fulham sulle tracce dell’esterno: anche un altro club di Premier League ha contattato il Napoli, oltre a interessamenti dalla Turchia.

La posizione del club azzurro è chiara: porte aperte all’addio, ma solo a titolo definitivo. Nessun prestito, dunque, e richiesta di essere accontentati sul piano economico. Resta poi da trovare l’intesa anche con il giocatore. La partita è aperta.