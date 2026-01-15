Lang via? Il Mattino: due club tedeschi hanno sondato il terreno con l'agente

Il mercato del Napoli passa anche dalle uscite e il nome caldo resta quello di Noa Lang. Arrivato in estate dal PSV Eindhoven, l’esterno olandese non è ancora riuscito a imporsi nelle gerarchie di Antonio Conte e il suo futuro potrebbe essere lontano dall’azzurro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sulle tracce di Lang ci sono da settimane diversi club turchi, che però non hanno ancora affondato il colpo. Attenzione ora alla Bundesliga: proprio dalla Germania sono attese nuove pretendenti nel corso del weekend, con due società che avrebbero già effettuato un sondaggio con il suo procuratore.

In un mercato condizionato dalla regola del saldo zero, l’eventuale cessione di Lang a gennaio libererebbe spazio importante tra cartellino e ingaggio, permettendo al Napoli di pensare a un sostituto nello stesso ruolo. Uno scenario da monitorare con attenzione.